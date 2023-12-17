دعوة يمنية هامة للدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر

العالم- اليمن

ودعا الحوثي هذه الدول لتوقيع اتفاق لطرد كل قوة ليست من قوات هذه الدول حتى ينعم بالاستقلال التام بطرد الامريكيين والمحتلين.

وأكد الحوثي في حسابه على منصة " إكس " جهوزية صنعاء للمشاركة في التوقيع على هذا الاتفاق من يوم غد.





وفي السياق أوقفت شركتا شحن دوليتان كبيرتين مرور بضائعهما عبر مضيق باب المندب على البحر الأحمر في أعقاب هجمات شنتها القوات اليمنية على سفن متجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MCS)، ومقرها سويسرا، وشركة CMA CGM الفرنسية، عن هذا الإعلان يوم السبت.

وقالت الشركتان إنهما أوقفتا حركة المرور عبر مضيق باب المندب، وهو ممر مائي لعبور 40 بالمئة من التجارة الدولية.

وقالت MSC إن إحدى سفن الحاويات التابعة لها استهدفت في البحر الأحمر يوم الجمعة، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، لكن تعرضت السفينة لأضرار بسبب الحريق.

وقالت CMA CGM إنها أمرت جميع سفنها بمغادرة المنطقة والبقاء هناك حتى إشعار آخر.

وجاء التطور الجديد بعد أن أوقف خطان ملاحيان دوليان رئيسيان يوم الجمعة عبور البضائع عبر البحر الأحمر.

وحذرت القوات المسلحة اليمنية بأنها ستقوم باستهداف جميع السفن التي ستستخدم المياه الإقليمية للبلاد في البحر الأحمر وبحر العرب للوصول إلى المواني الإسرائيلية.