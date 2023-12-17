رعد: ما زلنا في بداية الطريق ولم نستخدم ما جهّزناه لحربنا ضد العدو

العالم – خاص بالعالم

المقاومة اعلنت في بيان انها استهدفت ‌قوة عسكرية للعدو في محيط موقع حانيتا‎ ‎بالأسلحة ‏المناسبة، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.

مضيفة ان هذه العمليات تأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة.



كما اعلنت المقاومة تنفيذ عمليات اخرى، منها استهداف تجمعا لجنود العدو في حرش عداثر و موقع جل العلام، مشيرة ان الهجوم حقق إصابة مباشرة في صفوف جنود العدو.

وايضا استهدفت بالأسلحة المناسبة اربعة جنود صهاينة في شرق سعسع ، كما شمل الهجوم ايضا مهاجمة دشمة في موقع بركة ريشا وفي داخلها جنود للعدو، واوقع الهجوم إصابات مؤكدة في صفوفهم.

الى ذلك واصل الاحتلال قصف البلدات اللبنانية في الجنوب باالطيران والمدفعية حيث اطلق الاحتلال صاروخا باتجاه محيط خزان المياه في بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

وايضا شن غارة على منطقة الحافور بين يارون ومارون الراس، تبعها اطلاق عدد من قذائف المدفعية على نفس المكان.

كما قصفت المدفعية الاسرائيلية وادي حامول واللبونة في محيط بلدة الناقورة. كما استهدف العدو جبل الباط بين بلدتي عيترون ومارون الراس.

وفي السياق نفسه حذر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد العدو الاسرائيلي، قائلا، ان المقاومة الاسلامية ما زلت في بداية الطريق ولم تستخدم ما جهزته لحربها ضد العدو الإسرائيلي مضيفا ان الترهيب والتهويل والشعارات التي يطلقها العدو لا تخيف المقاومة ولا الشعب اللبناني وانه لن يحيد عن منطقة من مناطق الجنوب.

ولفت رعد إلى أنه من حق المقاومة أن تمارس حق الدفاع عن الوطن وانها تشخص طريقة الدفاع وكل ما يحلم به العدو هو أضغاث احلام.

واشار رعد ان لبنان ومقاومته يعرفون ماذا يريدون، ويعروف أن هذا العدو قد غرق في وحل غزة، ولن تنقذه كل دول العالم.

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