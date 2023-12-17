دعوات غربية لوقف العدوان الإسرائيلي لا تزال دون المستوى المطلوب

العالم – خاص بالعالم



ويواصل مسؤولون غربيون دعمهم السياسي للكيان الاسرائيلي بينما دعوات وقف اطلاق النار والهدن الانسانية تبدو بعيدة عن التطبيق.



وقالت كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية:"إن ما يحدث في غزة يثير قلق فرنسا البالغ. لقد جئت أيضًا للتعبير عن تضامن فرنسا مع الشعب الإسرائيلي وسط تدفق الروايات المروعة التي تشرح بالتفصيل أعمال العنف الوحشية التي ارتكبت في سبعة أكتوبر".



ومن بين ركام المواقف الغربية التي لم تصل الى مستوى ادانة العدوان الوحشي على غزة نقرا في موقف مشترك لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك بوجود حاجة عاجلة' لتحقيق 'وقف دائم لإطلاق النار' في غزة.



وكتب الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة 'صنداي تايمز' أن 'عددا كبيرا جدا من المدنيين قتلوا' في هذه الحرب، داعيان كيان الاحتلال على إنهاء عمليته العسكرية ضد حماس بشكل سريع ولكن 'دائم' أيضا الموقف الغربي والاوربي تحديدا لم يرتق الى مستوى الجدية المطلوبة وصولا الى هذا الهدف، حيث تطالب دول مثل إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا ومالطا المجلس الأوروبي بموقف واضح تجاه غزة.



مقابل تلك التطورات لا يفوت الرئيس الاميركي جو بايدن مناسبة الا ويجدد دعمه فيها للكيان الاسرائيلي ،وهو يؤكد مواصلة تقديم المساعدة العسكرية "لإسرائيل" حتى تتخلص من حماس.

فالرأي العام العالمي بحسب بايدن ،يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، وهو لن يسمح بحدوث ذلك.تلك المواقف جاءت خلال حفل إضاءة الشمعدان اليهودي في البيت الأبيض قبل خمسة ايام..



وعليه تبدو اللعبة الدولية والاقليمية مكشوفة من قبل المقاومة الفلسطينية، التي تريد النيل من غزة وتطبيق واقع جيو-سياسي جديد في خضم تحولات مستقبلية، تؤكد حيالها المقاومة انها وحدها من يمتلك زمام المبادرة ضمن شروط الميدان فقط..

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