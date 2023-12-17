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مؤسسات تركية تنظم تظاهرة تضامنية مع غزة بعنوان"نسير من أجل فلسطين"

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

مع استمرار جرائم الابادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة تتصاعد الهبة الشعبية المتضامنة والرافضة للعدوان على مستوى العالم الاسلامي والعالم.

العالم خاص بالعالم

هنا في تركيا وضمن سلسلة فعاليات منذ بدء الحرب على غزة نظمت مؤسسات تركية تظاهرة بعنوان"نسير من أجل فلسطين".

التظاهرة المتضامنة مع غزة شهدت حضورا لافتاً لالاف الاتراك ومشاركون من جاليات عربية واسلامية، والذين عبروا عن غضبهم بهتافات داعمة لغزة ومقاومتها ومنددة بجرائم الابادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.

ووسط الهتافات الغاضبة في التظاهرات والفعاليات الشعبية هنا تحضر دوما دعوات المقاطعة وحصار الكيان عبر كل المستويات السياسية والتجارية والاقتصادية.

رسائل عدة حملها الاف المشاركين في هذه التظاهرة لعل ابرزها المطالبة بوقف حرب الابادة في غزة وتجريم الاحتلال و ووجوب محاسبته.

وضرورة اتخاذ مواقف حاسمة من الرسمية العربية والاسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر بشعة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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