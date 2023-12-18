كاميرا العالم ترصد آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلي على جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى استهداف صاروخ إسرائيلي موجّه لمنزل في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، تزامنًا مع تشييع أحد شهداء المقاومة الإسلامية في عيتا الشعب كان استشهد أمس الأحد في غارة جوية.

ولفت مراسلنا إلى قصف المدفعية الإسرائيلية لأطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب والظهيرة وعيترون وبليدا وميس الجبل وحولا والخيام.

وأشار إلى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي "حلّق صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى نهر الليطاني".

ونوه مراسلنا إلى اعلان المقاومة الاسلامية استهداف تجمع لقوات الاحتلال وآلياتهم في موقع الحمرا قبل القطاع الغربي جنوبي لبنان.

وتوازيًا مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد نحو 19000 فلسطيني، تشهد حدود لبنان الجنوبية تصعيدًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي..

التفاصيل في الفيديو المرفق ...