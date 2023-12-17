فيديو خاص: سفير فيتنام يكشف عن موقف بلاده من حرب غزة

العالم - ايران

وقال السفير الفيتنامي في طهران لونغ كوئيك هويي في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية: منذ سنتين وانا في طهران، استمتع بالحياة في ايران وطهران، ايران بلد ثري جدا، ولديها شعب مجد وموهوب، ومن ثروات ايران يمكنني ان اشير الى المناجم.

واضاف هويي: في الكثير من المجالات هناك امكانية للكثير من المشاريع والتعاون المشترك، وخلال زيارة رئيس البرلمان الفيتنامي الى ايران التي تمت خلال هذا العام، قرر البلدان التعاون في الكثير من المجالات وخاصة في مجالات التجارة والتعليم، والتكنولوجيا والثقافة وتقوية العلاقة بين الشعبين، وتطوير التعاون بين مختلف الوزارات والمؤسسات في البلدين.

وتابع: بالنظر الى المفاوضات التي تمت خلال السنوات الاخيرة بين مسؤولي البلدين، تم البحث في امكانية تبادل السلع بين البلدين، وهناك الكثير من الحديث دار حول هذا الموضوع بين مسؤولي البلدين.

واوضح السفير هويي: حتى الان تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 100 مليون دولار في السنة، وهذا محدود جدا بالنظر الى الامكانيات والارضيات المتوفرة للتعاون بين البلدين، واسلوب تبادل السلع يمكن ان يكون سبيلا مناسبا جدا للبدين لتطوير التعاون وازدهار التجارة بينهما، وهذا ما يعمل عليه وزارات التجارة والمناجم والصناعة في الجانبين.

وقال سفير فيتنام لدى طهران " لونغ كوئيك هويي": البلدان اجريا مفاوضات ومباحثات كثيرة حول ذلك حتى الان، وقد قمنا بمخاطبة وزارة الخارجية والطلب من الجانب الايراني ان يزودنا بقائمة من البضائع الايرانية القابلة للتصدير الى فيتنام.

واشار الى انه خلال المقابلات التي كانت له مع الوزير طلب منه ان يتم تزويد الجانب الفيتنامي بالخبرات الايرانية في مجال تبادل السلع مع الدول الاخرى مثل فنزويلا وكوبا وروسيا والصين، حتى يتم استخدامها عمليا.

واكد هويي انه خلال لقاءات متعددة مع المسؤولين الايرانيين وخاصة في منظمة التجارة الايرانية ووزارة الخارجية بحثت معهم بشكل او بآخر قضية تبادل السلع في التجارة البينية، وخاصة خلال زيارة رئيس البرلمان الفيتنامي الى ايران خلال شهر آب/اغسطس المنصرم، واتفق كبار مسؤولي البلدين على تطوير التجارة بين البلدين عن طريق تبادل السلع، وتحدثوا وتباحثوا حول ذلك، ومن واجبي انا كسفير ان اتابع تنفيذ الاتفاقات التي تمت خلال تلك الزيارة.

وشدد سفير فيتنام لدى طهران " لونغ كوئيك هويي" على جديته في تطوير حركة السياحة المتبادلة بين الجانبين، وقال: منذ دخولي الى ايران في عام 2022 اقمت فعاليات متعددة في السفارة بهدف التعريف بفيتنام ونمط الحياة الفيتنامي والشعب الفيتنامي خاصة بعد انتشار جائحة كوفيد-19، وقد شارك الكثير من السياح والمواطنين الايرانيين الراغبين في هذه الفعاليات، كما اجتمعت بمدراء الشركات السياحية في اصفهان وعرفتهم على احدى الشركات السياحية الفيتنامية وهي شركة فيت تراول، من اجل تسهيل السفر بين البلدين وتبادل السياح بينهما، فالسياحة هي من المجالات الاخرى المؤثرة جدا في تقوية العلاقة بين الشعبين.

وتابع: في مطلع هذا العام 2023 كان لنا جناح في معرض طهران الدولي عرضنا فيه المنتجات الفيتنامية، وزار الكثير من الناس جناحنا ولقي ترحيبا جيدا منهم، كما اقمنا جناحنا ايضا في معرض تبريز ونجحنا في عرض الكثير من المنتجات الفيتنامية الى الزوار الايرانيين.

وحول العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين هناك قال لونغ كوئيك هويي: برأيي ان الظروف التي تمر بها غزة منذ السابع من اكتوبر ليست جيدة ابدا، ومنذ الايام الاولى الشعب الفيتنامي اعلن موقفه الرافض لهذه الحرب، واعتقد ان هذه الظروف سيئة جدا، وبالنظر الى ان بلادنا خاضت حربا طويلة، لا نحب ابدا ان يندلع حرب في اي مكان آخر.

واضاف: انا اعتقد ان الجانبين يجب ان يتفاوضا، وان يتم وقف اطلاق النار، حتى يمكن ان تصل المساعدات الانسانية الى اهالي غزة، نحن نعتقد بان حل الدولتين هو حل مناسب جدا لانهاء النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.

واوضح: كما اعتقد ان كل المنظمات الدولية يجب ان تساعد في حل هذا النزاع، يجب ان يساعدوا لايصال المساعدات الانسانية الى اهالي غزة بسهولة، وقد قدمت فيتنام كبلد عضو في الامم المتحدة حتى الان حوالي 500 الف دولار من المساعدات الانسانية الى اهالي غزة.

وخلص سفير فيتنام لدى طهران " لونغ كوئيك هويي" الى القول: اعتقد ان كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة يجب ان تحترم القرارات الصادرة عنها، وان تبذل كل جهودها لتنفيذ تلك القرارات، حتى الان صدر العديد من القرارات عن الامم المتحدة، ويجب ان تكون جميع الدول تابعة لهذه القرارات من اجل منع استمرار الحرب، واعتقد ان هذا هو السبيل الوحيد لمنع اي حرب وحل الاوضاع المتأزمة الحالية في المنطقة.

وفي الختام قال السفير " لونغ كوئيك هويي": اشكركم، كما اود ان اشكر كل المسؤولين الايرانيين وخاصة وزارة الخارجية الايرانية التي تقوم بتسهيل نشاطاتنا في السفارة وتدعمنا دائما، كما اشكر الشعب الايراني وامل ان نشهد المزيد من التطوير في العلاقات بين الشعبين والبلدين.