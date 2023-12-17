فيديو خاص: هذا ما يفعله الاحتلال مع جرحى الضفة

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في الخليل: الاوضاع لا تهدأ في الضفة والشهداء يسقطون برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، ومنذ السابع من اكتوبر حتى اليوم عدد الشهداء ارتقع الى 505 حسب وزارة الصحة والمعتقلين الى 4540 معتقلا في آخر اصحائية، وهذه الليلة تم اعتقال 20 مواطنا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية.

واضاف مراسلنا: داهم واقتحم جيش الاحتلال بيوت المواطنين وعبث بمحتوياتها، وقد تركزت هذه الحملة في مدينة الخليل في مخيم العروب حيث اعتقل الاحتلال عددا من المواطنين.

وتابع: اليوم جماهير غفيرة من اهالي بيت اُمَّر الواقعة الى الشمال من الخليل شاركت في تشييع جثمان الشهيد الشاب عزيز خْلَيِّلْ الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال مساء امس حين تم استهدافه برصاصة في البطن وادت الى استشهاده بعد وقت قصير جراء نزفه كمية كبيرة من الدماء واعلن استشهاده بعد قليل من اسعافه وايصاله الى المستشفى، بعد ان منع الاحتلال ذاك في البداية ولم يسمح بإسعافه فورا.

واتهم مراسل قناة العالم الاحتلال بالتعمد في منع وصول اطقم الاسعاف الى المصابين من اجل منع انقاذهم من الموت، كما ان الاحتلال يستهدف المواقع الخطيرة والحساسة من الجسم ما يؤدي الى الاصابة بنزيف واصابات خطيرة تؤدي في الكثير من الحالات الى مفارقة الحياة.