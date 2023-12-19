آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية وعمليات المقاومة في الجنوب اللبناني

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه بعد هدوء حذر ساد فترة ما قبل الظهر، عاد التصعيد الميداني ليشهد تصعيدا ملحوظا خلال ساعات ما بعد الظهر، حيث نفذت 6 غارات اسرائيلية متتالية على منطقه اللبونة التي طالت بعض الاحراش المفتوحة في هذه المنطقة.

واضاف مراسلنا انه سبق ذلك غارة اسرائيلية من خلال طائرة مسيرة استهدفت منطقة تسمى بعين علما، وهي تقع على الأطراف الجنوبية لبلدة علما الشعب اي بين علما الشعب والناقورة.

ونوه مراسلنا بشن 3 غارات بطائرات مسيّرة استهدفت الجهة الشرقية لبلدة مارون الراس، كما شن الاحتلال غارة من طائرة مسيّرة استهدفت أطراف بلدة عيترون وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة كونين.

وأفاد بسلسة اعتداءات نفذها الاحتلال على البلدات الجنوبية. إذ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة كفركلا، وبليدا، وميس الجبل، والخيام، وحولا، ويارون، وكونين.

واوضح مراسلنا انه عند الساعه 11:05 كان هنالك عملية للمقاومة الاسلامية استهدفت موقع ‏المطلة، في القطاع الشرقي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة، موضحا أنّ الاستهداف تمّ بالأسلحة المناسبة، وتمّ تحقيق إصابات مؤكدة في الموقع الإسرائيلي.

وبين مراسلنا بإعلان المقاومة أيضاً استهدافها تجمّعاً لجنود وآليات الاحتلال في محيط موقع الحمرا بالأسلحة المناسبة، واستهداف منصّتَين للقبّة الحديدية في شماليّ مستوطنة "كابري"، بسلاح المدفعية وتحقيق إصابات دقيقة.

وأكّد مراسلنا بأن صاروخاً موجهاً استهدف دبابة في مستوطنة المطلة، وتأتي عمليات المقاومة ضمن العمليات العسكرية دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته.

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