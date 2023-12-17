شركة شحن بحري جديدة تعلن قطع تعاملاتها مع كيان الاحتلال

العالم-الاحتلال

وقالت الشركة التي يقع مقرها في هونغ كونغ وعملت مع الاحتلال على مدى 25 عاما، في بيان: "لأسباب تشغيلية، ستتوقف شركة (OOCL) عن استلام وتسليم البضائع من وإلى إسرائيل على الفور وحتى إشعار آخر".

ويأتي بيان الشركة على وقع تهديدات القوات المسلحة المينية بمنع كافة السفن المتجهة الى فلسطين المحتلة عن طريق باب المندب التي يسيطر عليه اليمن.

في الأسبوع الماضي هاجمت القوات المسلحة اليمنية سفينة اخرى كانت تبحر تحت العلم النرويجي، وكانت في طريقها إلى فلسطين المحتلة لتفريغ شحنة نفطية.

وفي أعقاب هجمات اليمنين، اضطرت العديد من شركات الشحن لتغيير طرق الإبحار التي أصبحت أطول بكثير، وأعلى تكلفة، بالإضافة لارتفاع تكلفة التأمين.

وتتزايد المخاوف في فلسطين المحتلة من ارتفاع أسعار السلع بشكل حاد بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد وتنامي المخاطر.