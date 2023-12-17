كوريا الشمالية تنتقد بشدة تواجد الغواصة النووية الأمريكية لدى جارتها الجنوبية

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان: "إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قامتا طوال العام بتقويض الوضع في شبه الجزيرة الكورية من خلال التحركات العسكرية الجنونية، بما في ذلك نشر الأسلحة النووية وتنظيم تدريبات عسكرية ضخمة".

وجاء في البيان: "أي محاولات تستهدف استخدام الأسلحة النووية ستواجه برد قاس".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية الأحد وسط مخاوف من أن بيونغ يانغ قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات هذا الشهر.

وأضافت البحرية الكورية في بيان: "مع نشر الغواصة "يو إس إس ميسوري"، نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".

ويأتي نشر الغواصة بعد ثلاثة أسابيع فقط من دخول الغواصة "يو إس إس سانتا في" (SSN-763)، من فئة "لوس أنجلوس"، إلى قاعدة جيجو البحرية في جزيرة تحمل الاسم نفسه.