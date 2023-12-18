بعد توقف دام لعشرة اعوام.. انطلاق انتخابات مجالس المحافظات في العراق

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وتتضمن عملية التصويت العام نحو ثمانية آلاف مركز انتخابي. وستكون هذه أول انتخابات محلية تجري في العراق منذ العام 2013.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة إنجاز جميع الاستعدادات للاقتراع، مشيرة الى أن خطة تأمين هذا الاستحقاق شملت جميع المراكز الانتخابية في شتى مناطق العراق.

وتتولى مجالس المحافظات مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة.

ويتنافس في انتخابات مجالس المحافظات العراقية (28) حزباً سياسياً و (38) تحالفاً انتخابياً على (275) مقعداً انتخابياً في (15) محافظة عراقية، بالاضافة الى (47) مرشح فرد، منهم (19) مرشح مستقل و (28) مرشح كوتا (أقليات) في عموم المحافظات عدا محافظات منطقة كردستان.

وعدد ناخبي التصويت العام يبلغ 16 مليونا و108 آلاف و135 ناخبا، حيث يتوزع الناخبون بين 7166 مركز اقتراع و35 ألفا و553 محطة، و المجموع الكلي لمراكز الاقتراع الخاص والعام والنازحين يبلغ 7766، و تبلغ محطات الاقتراع 38 ألفا و43 محطة، والمفوضية نصبت 111 ألف كاميرا في محطات ومراكز الاقتراع تعمل على مدار الساعة.

وفي البصرة جنوبي البلاد وبعد اجراء التصويت الخاص بالقوات الامنية، استعد اكثر من مليون واربعمئة الف ناخب للتوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم داخل مجلس المحافظة.

وقال رفيق الصالحي وهو نائب في البرلمان العراقي: "لمجالس المحافظات أهمية كبيرة بإعتبارها برلمان مصغر لمتابعة عمل الحكومات المحلية، وكذلك هي من ضمن الدستور العراقي ولها دور كبير في التصويت على المشاريع، وفي حفظ استحقاقات المدن داخل المحافظة".

الاقتراع في البصرة سيتم عبر 518 مركز اقتراع وزع فيها 3241 محطة لتصويت الناخبين، فيما اعلنت القيادات الامنية في المحافظة دخول الخطط الخاصة بالانتخابات حيز التنفيذ.

وتعد البصرة ثالث كبرى المدن العراقية من حيث التعداد السكاني محط اهتمام السياسين العراقيين، اذا يتنافس فيها 517 مرشحا بينهم 137 امراة ينتمون لاحد عشر تحالفا وسبعة احزاب سياسية للظفر بـ23 مقعدا داخل مجلس المحافظة.

انتخابات محلية هي الأولى في العراق منذ 10 سنوات وسط تأكيدات من الأجهزة الأمنية والمفوضية على اكمال كافة الاستعدادات لتأمين الإنتخابات ومراكز الاقتراع وتوفير الاحتياجات الفنية واللوجستية لإنجاح العملية الإنتخابية.