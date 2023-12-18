شاهد.. إلى متى تستمر جرائم الابادة الجماعية في غزة؟

العالم - خاص بالعالم

الاطفال هم حصيلة اجرام الاحتلال في مخيم جباليا شمال غزة بعد قصفه بناية سكنية فوق رؤوس ساكنيها ما تسبب بسقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى اضافة الى العشرات تحت الانقاض يتعذر انتشالهم بسبب كثافة القصف.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة استشهد العشرات في غارات طالت المباني السكنية غربي المخيم فيما افادت مصادر محلية بسقوط شهداء وجرحى في قصف على دير البلح ومخيم البريج.

اما جنوبا فقد استهدف القصف الاسرائيلي منزلا في رفح كما تعرضت مدينة خانيونس لغارات عنيفة اصاب بعضها مبنى الولادة داخل مستشفى ناصر في بالمدينة ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى وحالة هلع بين المرضى.



وزارة الصحة في غزة حذرت من ان الاحتلال يسعى لتصفية القطاع الصحي وقالت ان استهداف مجمع ناصر الطبي جزء من السيناريو الذي بدأه جيشه بشمال غزة من مجمع الشفاء الذي يشهد حاليا اوضاعا كارثية إن مستشفى الشفاء في غزة الذي وصفته وزارة الصحة العالمية بحمام دم فيما جدد جيش الاحتلال قصفه ما تسبب بسقوط شهداء معظمهم من الأطفال.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ ما يقارب الشهرين ونصف الشهر ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 52 ألفاً آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.

هذا ويشهد قطاع غزة اوضاع كارثية جراء الحصار والقصف واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الاحتلال يستخدم تجويع المدنيين سلاحا في قطاع غزة مما يشكل جريمة حرب، وقالت ان الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود ويعرقل المساعدات.