شاهد.. ما أهمية الانتخابات المحلية في العراق؟

العالم - خاص بالعالم

ويتنافس 296 حزباً سياسياً انتظمت في خمسين تحالفاً، على 175 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء وعشرة مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت بأن عدد مراكز الاقتراع يبلغ 7166 مركزا وأكثر من 35 ألف محطة اقتراع، موزعة على 15 محافظة من أصل 18، إذ إن المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك لن تشارك في الاستحقاق حاليا

وتأتي هذه المرحلة بعد إجراء اقتراع خاص يوم السبت شمل القوات الأمنية والنازحين وقد بلغت نسبة المشاركة فيه أكثر من 67 بالمئة. ومن المقرر أن تعلن نتائج التصويت العام والخاص في وقت واحد بعد انتهاء الاقتراع العام وخلال 24 ساعة بحسب قانون الانتخابات في البلاد، على أن تبدا مرحلة استقبال الطعون بعد إعلان النتائج.

وأدلى كبار المسؤولين في العراق بأصواتهم في هذه الانتخابات مؤكدين أنها استحقاق مهم لتطبيق اللامركزية في البلاد، وحثوا المواطنين على المشاركة الواسعة



وتجري الانتخابات المحلية في العراق وسط تشديد أمني وحالة إنذار للقوات الأمنية، فيما بدأ تطبيق حظر على تجول مركبات الحمل والدراجات النارية في السادسة من صباح الاثنين.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وتعد هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان إبريل 2013.