الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول عسکري : طائرة "ياسين" النفاثة الايرانية تدخل خط الإنتاج الواسع

مسؤول عسکري : طائرة
الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

 أعلن الرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية "العميد أفشين خواجة فرد"، أن طائرة "ياسين" النفاثة التدريبية الايرانية دخلت خط الإنتاج الواسع بالفعل.

العالم - ايران

العميد "خواج فرد"، قال ذلك اليوم الاثنين علی هامش مراسم تفقد القائد العام للجيش "اللواء السيد عبدالرحيم موسوي" برفقة قائد سلاح الجو "العميد حميد واحدي" من مراحل اختبار طائرة ياسين النفاثة؛ مبينا ان منظمة الصناعات الجوية الوطنية تداب على توظيف طاقات الشركات المعرفية في البلاد لاجل النهوض بمستوى الصناعات الجوية الوطنية وصولا إلى مكانة متميزة.

واوضح هذا القائد العسكري، أن "التقنيات المستخدمة في مجال تصنيع طائرة ياسين النفاثة، تعتمد على احتياجات قطاع الطيران في البلاد، واستطرد : إن طائرة ياسين النفاثة ستصل إلى الإنتاج الضخم مع استكمال مراحل الاختبارات القياسية النهائية لها.

روابط ذات صلة

ايران تختبر طائرة جديدة تستخدم أنواع الأسلحة ذات توجيه بصري وحراري

العميد اشتياني: طائرة ياسين التدريبية ستقوم بأول اقلاع لها بعد عدة ساعات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف