شاهد/هلاك 10جنود صهاينة برمية واحدة..وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى!

العالم- فلسطين

وأظهر الفيديو استهداف لدبابات الاحتلال في شوارع المدينة، حيث يتم وضع المثلث الأحمر المقلوب على أحدها، وفي لحظة يتم تحويلها إلى كتلة من النيران بقذيفة الياسين 105.

فيما أظهرت مشاهد أخرى التحاماً من نقطة الصفر مع جيش الاحتلال المتوغل في المدينة.

وبدا مقاوم في مشهد تال خلف تلة ترابية وهو يحمل قاذف وفجأة تتحول آلية عسكرية تم تحديدها إلى كتلة مشتعلة.

كما تم إطلاق قذيفة أفراد باتجاه جنود متحصنين وتمت إصابتهم إصابة مباشرة بقذيفة الياسين 105.

ويُرى أحد جنود الاحتلال وهو يظهر رأسه من نافذة منزل مستولى عليه قبل أن يتم استهدافه والفتك به وبزملائه الجنود الذين كانوا متواجدين معه.

ويبدو في مشهد تال عدد من جنود الاحتلال إلى جانب دبابة ـ عددهم حوالي 10 ـ ويرى مقاوم وهو يوجه قذيفة، ويردد قوله تعالى "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى" قبل أن يتم تحويلهم إلى كتلة نار ويصرعوا قتلى.

وفي نهاية المقطع الذي حصلت عليه الجزيرة وبثه الإعلام الحربي للقسام، بدت آليات إسرائيلية تجر دبابات تم تدميرها على يد المقاومين، فيما بدا جنديان مصابان وحولهما عدد من جنود الاحتلال يحاولون مساعدتهما.

جيب همر للاحتلال يتحول لكتلة لهب

وكانت كتائب القسام نشرت مشاهد لاستهداف عناصرها آلية إسرائيلية (جيب من نوع همر) بصاروخ شمالي قطاع غزة.

ووثق الإعلام العسكري لكتائب القسام لحظة استهداف جيب همر بصاروخ "كورنيت" وإصابتها بشكل دقيق وكامل في محيط أبراج الندى شمال شرقي بيت لاهيا.