العالم-الاحتلال

وكتب نتنياهو على حسابه في موقع "X": "لن أسمح باستبدال حماسستان بـ فتحستان".

وفي وقت سابق، صرح نتنياهو بأن "إسرائيل" لن تعيد تكرار "خطأ أوسلو"، ولن يحكم قطاع غزة جهات مثل "فتح" و"حماس" اللتين تتجادلان حول كيفية القضاء على "إسرائيل".

وقال رئيس وزراء الاحتلال مشيرا إلى حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب على غزة: "لن نعيد خطأ أوسلو، ولن نسمح مرة أخرى ببيئة يربى فيها أبناء الفلسطينيين على ثقافة القضاء على "إسرائيل"، ولن يحكم غزة جهات مثل "فتح" و"حماس" اللتين تتجادلان حول كيفية القضاء على "إسرائيل".