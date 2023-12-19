بالفيديو.. 41% نسبة المشاركة في انتخابات مجلس المحافظات في العراق

العالم - مراسلون

للمرة الاولى منذ 10 سنوات ينتخب العراقيين مجالس المحافظات بعد اسابيع من المنافسة المحتدمة بين القوى السياسية وتحديات سياسية وامنية اغلقت صناديق الاقتراع لتتجه الانظار الى النتائج وتلبية تطلعات الناخبين.

بهذه العملية اوفى حكومة السوداني بواحد من اهم التزاماتها في ظل اجواء امنة وسلسلة مما يساهم في تنفيذ برنامجها الحكومي ويعزز ثقة المواطن بها.

وقال وزير الداخلية العراقية، عبد الامير الشمري "لله الحمد اجريت هذه الانتخابات بدون اي خرق امني كانت هناك خطة مرنة اعدت من قبل اللجنة الامنية وتم متابعتها بشكل شخصي من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم"

يتنافس في هذه الانتخابات 38 تخالفا على 285 مقعدا في مجالس محافظات العراقية الـ15 ماعدا كردستان، بينما تجري هذه الانتخابات لاول مرة في كركوك منذ 2005.

وفي ظل اللامركزية تتمتع مجالس المحافظات بصلاحيات كبيرة ابرزها اختيار المحافظ والقيادات الامنية وميزانية المحافظة.

هنا في مركز مرجعيون الانتخابي في الكرادة فور الانتهاء من التصويت بدءت عملية العد والفرز الكترونيا ويدويا وهو بحد ذاته يشكل تحديا تقنيا بعد ورود تقارير عن خلل اصاب 70% الاجهزة خلال التصويت الخاص السبت الماضي .

وقال احد المشاركين في تنفيذ العملية الانتخابية " عملية الاغلاق عملية ذاتية ما يعني ان الجهاز يغلق ذاتيا الساعة 6 لا يوجد اي تمديد بالوقت ، بعدها يأتي منسق المركز يراجع المحطات كل محطة ياخذ عبر جهاز لديه اسمه جهاز its المعلومات التي تخذنت اثناء فترة العملية الانتخابية وبعدها يرسلها عبر الاقمار الصناعية للمكتب الوطني".

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