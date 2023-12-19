بالفيديو..شهادات بممارسة الاحتلال تطهير عرقي بحق الاسرى الفلسطينيين

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان تصريحات ناطق باسم الهيئة اكدت ان الاحتلال وقوات المتسادا والتي هي مسؤولة عن امن السجون تمارس تطهير عرقي بحق الاسرى الفلسطينيين، الجدير بالذكر انه منذ بداية اكتوبر توفى 6 اسرى منهم من توفى نتيجة التعذيب غير المبرر وهو تعذيب لم يتم اثناء التحقيق بل عملية تعذيب تتم داخل المعتقل.

واضافت الهيئة ان المعتقلين في سجن عوفر وهو اكبر المعتقلات الاسرائيلية ان الوضع وصل فیه الى حد اللابشري سواء من قبل ممارسات ادارة سجون الاحتلال او من خلال عمليات القمع التي تتم بحق الاسرى الفلسطينيين.

وتابع مراسلنا ان العديد من شهادات الاسرى الذين غادروا المعتقل خلال الفترة الماضية اكدوا انه منذ الـ7 من اكتوبر حتى اليوم يعيش الاسرى الفلسطينيين بحد الكفاف بمعنى لا تقدم لهم وجبات كافية كما لا يتم السماح لهم بالخروج من زنازينهم.

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