بالفيديو.. المقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة في الجيش والعتاد

العالم - خاص العالم

بينما يثقل الاحتلال رصيده في ارتكاب المجازر وجرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة لليوم الرابع والسبعين تواصل المقاومة الفلسطينية رفع رصيدها في القتلى الضباط والجنود الصهاينة من خلال نصبها الكمائن المحكمة للغزات المتوغلين من بين الابنية المنهارة لتوقعهم قتلى وجرحى.

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قنصت العديد من قوات الاحتلال بينهم اربعة من قوات النخبة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

في غضون ذلك، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل العديد من قواته خلال المعارك البرية الدائرة مع المقاومة بينهم اربعة من قوات النخبة.

كتائب القسام استهدفت جيبا بصاروخ كورنيت مضاد للدروع شمالي شرقي بيت لاهيا موقعة عددا من القتلى والجرحي في صفوف جيش الاحتلال.

كما استهدفت شاحنة تقل عدداً كبيراً من الجنود في بيت لاهيا بقذيفة تي بي جي ومن ثم الاشتباك معهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح. كذلك، دمّر المقاومون دبابة ميركافا بقذيفة تاندوم شرقي بيت لاهيا. وبعبوة مضادة للافراد بقوة اسرائيلية رجلة متحصنة داخل مبنى في بيت لاهيا، فيما تم استهدافها بقذيفة تي بي جي وأكّدت المقاومة أنّه بعد استهداف القوة تمّ الاشتباك معها من نقطة صفر والإجهاز على جميع أفرادها.

كما استهدفت القسّام جيباً عسكرياً إسرائيلياً بصاروخ مضاد للدروع في محيط منطقة أبراج الندى شمالي قطاع غزة، وحقّقت فيه إصابة مباشرة.

وفي خان يونس، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا كما تمكّن مجاهدو القسام من استهداف شاحنة عسكرية محمّلة بالجنود بقذيفة مضادة للأفراد شرق المدينة.

كما استهدفت القسّام قوة متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط القطاع بالقذائف وقصفت موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما اعنلت السرايا استهداف التجمّعات العسكرية للاحتلال في منطقة جحر الديك وناحل عوز برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل.فيما قصفت بقذائف الهاون آلية عسكرية صهيونية شرقي رفح.

وسيطر المقاومون في سرايا القدس على طائرة استطلاعية للاحتلال الإسرائيلي من نوع درون تابعة لسلاح المشاة شرقي خان يونس.



