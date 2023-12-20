الإحتلال يرسل اخطارات بهدم منازل للفلسطينيين بعموم الضفة

العالم – خاص بالعالم

مسلسل إخطارات المنازل الفلسطينية بوقف البناء او الهدم من قبل الاحتلال لا ينتهي في عموم الضفة الغربية، لا سيما بالتزامن مع ما يحصل من عدوان على قطاع غزة.

إذ يستغل الاحتلال الوضع القائم لتنفيذ خططه الاستيطانية، خصوصا في المناطق التي تصنف ج حسب اتفاقية أوسلو، والتي تشكل ٦١ بالمئة من الاراضي التي احتلت عام ٦٧.

وقال يونس عرار - رئيس وحدة العلاقات الدولية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان:"مع بدء العدوان الظالم على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة تزايدت عمليات الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية وممتلكاتهم بشكل غير مسبوق حيث بلغ عدد الاعتداءات في الشهر العاشر 2074 اعتداءا وكان هنالك عمليات تهجير لاكثر من 24 تجمع فلسطيني".

بلدة بيت أمر شمال الخليل كان لها نصيب من اعتداءات الاحتلال، بإخطار عدد من منازل المواطنين، منها منزل لعائلة شهيد وآخر لأسير وهي نموذج لمئات المناطق التي يستهدفها الاحتلال .



يشار أن الاحتلال في مخططاته يتذرع بأن المنازل المبنية تقع في مناطق تصنف ج وعدم حصول مالكيها على رخص بناء.

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