شاهد كيف أصبحت الشجاعية كابوساً يلاحق جيش الاحتلال

العالم – خاص بالعالم

ولفت أبو عزة إلى أنه في شهر نوفمبر بداية الهجوم البري الاسرائيلي كان هنالك قدرة اسرائيلية على دخول هذه المناطق والوصول اليها ولا توجد كثافة سكانية ولا توجد نقاط دفاع اساسية للمقاومة الفلسطينية، لذلك تمكن الاسرائيلي من قطع هذا الخط بشكل طبيعي.



وأضاف أبو عزة أنه عندما نقارن بين الشجاعية وجباليا، وتحديدا عسكر جباليا وهو -التسمية الحقيقية لمخيم جباليا-، بالاضافة الى منطقة الزيتون، نجد ان تلك السلسلة الشرقية البعيدة تختلف كثيرا عن الحدود البحرية لقطاع غزة عن المنطقة الغربية القريبة من البحر، والسبب الاساسي في ذلك هو قدرة المقاومة الفلسطينية على مسألة التكيف مع الانفاق تختلف تماما عن القدرة الموجودة في الجهة الغربية لقطاع غزة.

وخلال الحروب السبعة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة برز اسم حي فلسطيني بشكل كبير لأنه كبّد الاحتلال خسائر بشرية ومادية مؤثرة جراء المعارك الشرسة التي وقعت في هذا الحي وهو الشجاعية الذي يعد واحدا من أكبر أحياء مدينة غزة وأكثرها اكتظاظا بالسكان.

ويطلق المؤرخون الفلسطينيون على حي الشجاعية عددا من المسميات أبرزها "الحارس الشرقي لغزة" ويتمتع سكان الحي بصفات أبرزها الصلابة والتحدي، وهو ما يوضح الشراسة في القتال والتصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي طوال العقود الماضية.

ويشهد حي الشجاعية في غزة معارك ضارية واشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغّلة من شرق مدينة غزة وعناصر كتائب القسّام، في حين تلفّه المآسي الإنسانية بعد القصف العشوائي والمجازر الإسرائيلية التي أودت بحياة المئات من أبنائه ونزوح الآلاف، ضمن استراتيجية تهدف إلى تدميره بشكل تام.

وتعرَّض الشجاعية، بعد أن شهد 7 حروب متتالية، خلال يوم 7 أكتوبر الماضي فقط، لقصف جوي بأكثر من 60 صاروخا، بينما خلال الأيام الماضية تم محو مربعات سكنية بشكل كامل، ما خلّف مئات القتلى والجرحى ودفن العشرات تحت الأنقاض، فضلا عن تحوّل أغلبه إلى ركام، كما يشهد قصفا مدفعيا متواصلا وعشرات الأحزمة النارية.

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