شاهد/جندى صهيوني يفشل بتسلق سور مبنى قصير يثير السخرية!

العالم- فلسطين المحتلة

وأظهر مقطع الفيديو عدم الاحترافية التي يبدو فيها جندي الاحتلال الإسرائيلي، حتى أن قدرته على تسلق سور بناية صغير باتت معدومة، وظهر جندي الاحتلال ثقيل الحركة، ومُكبل بالأسلحة والعتاد التي يحملها، وجسده المتثاقل، الذي يؤكد عدم حرفيته القتالية.

أثار جندي الاحتلال غير المحترف حالة من السخرية بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من الدول الغربية، الذين أكدوا أن مقاتلي المقاومة الفلسطينية يتفوقون على جندي الاحتلال برغم من الأسلحة التي يحملها.

فسخرت خالسي قائلة: "أنهم يقاتلون حماس؟ الآن عرفت لماذا يقول نتنياهو أنهم سيأخذون وقتًا أشهر في الحرب!"

أما أي كي 47 جاري فعلق ساخرًا: "الحفاضات التي يرتدونها تجعل من الصعب المناورة".

وتعجب خال العسل فقال: "الغريبة أن جيش الاحتلال هو أحد أقوى جيوش العالم، من العشرين الأوائل".

أما دور كاسون كينج فعلق قائلًا: "يا ربي أنا عمري 61، ولدي رجلين صناعيين وركبتان مصابتان بالتهاب المفاصل، وأقوم بعمل أفضل من ذلك!".

وعلق حمزة كاياني فقال: "حماس تدافع عن فلسطين".

أما لوسي ماكفيدن فقالت: " أنا لا أستطيع حتى التعامل مع هذا الجندي الحفاضات، والنوم أثناء العمل، ولا تلاحظ حتى رجلًا يركض نحو دبابتك ويضع قنبلة وهو يركض عائدًا إلى نفقه دون أن يصاب بأذى."

وعلقت بيلا بويز قائلة: "توقفوا عن تناول طعام ماكدونالدز".

ورد نديم سيد قائلًا: "نتنياهو خسر هذه الحرب".

وعلق أندريا كوريلي قائلًا: "لن يكونوا شيئًا بدون هجماتهم الجوية ودباباتهم. لا شيء لا يستطيعون إلا قتال العزل والجرحى آه والأبواب والثقوب".

وسخر لاع أبويل "أنه جيش الكوميديا الاسرائيلى، مشاهد شرسة للغاية للاشتباكات مع الحوائط حيث تمكنت قوات النخبة من المظليين من اقتحام منطقة زراعية فارغة لتنفيذ مهمة خطيرة جدًا اسفرت عن ما يلي 1- قتل 3 أسرى من الاحتلال الإسرائيلي.. 2-تصفية دجاجتين.. 3-قتل عدد من الحوائط من #المسافة_صفر وتمت المهمة بنجاح"

الجدير بالذكر أن قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد يومًا بعد يوم خلال الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط وجندي من وحدة "يهلوم" للمهام الخاصة التابعة لسلاح الهندسة والمتخصصة في حروب الأنفاق، وذلك في معارك في شمال قطاع غزة، ولم يكشفوا عن تفاصيل أخرى عن مقتلهم.

كما أعلن جيش الاحتلال، أمس الاثنين، عن مقتل 7 من جنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 137، بحسب الأرقام التي يعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلية.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، إلى 463 قتيلًا، أما الإصابات فتزيد عن 4 آلاف جندي.