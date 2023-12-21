كاميرا العالم ترصد آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية بالضفة المحتلة

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى اقتحام جيش الإحتلال الإسرائيلي “تقوع” شرق مدينة بيت لحم و”نحالين” شمالها، ودهم منازل في البلدتين واعتقل عددا من الشبان، واشتبك مع مقاومين في أريحا وغربي جنين.

ونوه مراسلنا بإصابة3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال، بينها اثنتان بحالة حرجة، ظهر اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد محمود زعول إلى مثواه الأخير في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأشار مراسلنا إلى أن قرية حوسان تشهد إضرابا شاملا حدادا على روح الشهيد محمود زعول، الذي استُشهد يوم أمس بعد إصابته بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام جيش الاحتلال للقرية.

وقال مراسلنا بأن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الخميس، 26 مواطنا من محافظات الضفة الغربية، بينهم 3 أطفال واقتحم جيش الإحتلال الخليل وبلدات الظاهرية وبني نعيم وبيت أمر بالمحافظة، وداهم منازل فيها وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها قبل أن يعتقل عددا من الشبان ويصادر مركبات. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا ومخيم السلطان شرقي الضفة، حيث دارت مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة.

وأوضح مراسلنا إلى أنه بالإضافة لاقتحام بلدة بيت لقيا غرب رام الله، وبلدة عزون شرق قلقيلية، وبلدة بيت وزن غرب نابلس وبلدة صيدا شمال طولكرم، اعتقلت قوات الإحتلال عددا من الشبان وصادرت عددا من المركبات.

ومشّط جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط “يعبَد” جنوب غربي جنين، أثناء انسحابه. ووثق الأهالي تحركات مجموعات من المشاة أثناء توجهها نحو وسط البلدة، بينما اندلعت مواجهات بين مقاومين فلسطينيين والقوة المقتحمة، استخدم خلالها الفلسطينيون قنابل محلية الصنع.

ونوه مراسلنا إلى أن عدد الشهداء في الضفة المحتلة -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- ارتفع أمس إلى 303 شهداء مع استشهاد شابين في الخليل وبيت لحم.

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