المقاومة في لبنان تواصل إستهداف مواقع وتجمعات ومستوطنات الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

وقالت ان الاستهداف حقق إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال مضيفة ان هذا الهجوم ياتي وردا على ‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى والمنازل المدنية وإستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها.



وشددت المقاومة على أنها لن تتهاون إطلاقا بالمس ‏بالمدنيين ولن تسمح ‏بإستباحة القرى والبلدات اللبنانية وسترد على أي اعتداء بضرب المستوطنات في ‏شمال فلسطين المحتلة.

الى ذلك، قصفت المقاومة مراكز ‏تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية ‏وحققت فيها اصابات مباشرة.

كما اكدت انها شنت هجوم جوي ‏بثلاث مسيرات انقضاضية دفعة واحدة على تجمعات ‏الاحتلال المستحدثة خلف مواقعه في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة، وأصابت أهدافها ‏بدقة وتم تدميرها.

ووفق مصادر عبرية فقد تم تفعيل الدفاعات الجوية في الجليل الأعلى بعد الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة الى الأراضي المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ثلاثة صهاينة على الأقل أصيبوا جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. مضيفة أنه جرى نقل عدة إصابات إلى مركز 'زيف' الطبي في صفد بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه 'دوفيف' بالجليل الأعلى.



وفي السياق نفسه اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بتدمير كامل لحق بستة وثمانين وحدة سكنية من أصل155 وحدة في مستوطنة المنارة فقط، نتيجة الهجمات التي تنفذها المقاومة في لبنان، مشيرة إلى أن هناك غضبا في تلك المستوطنة على أداء حكومة الكيان، وان السكان يقولون ان نصف المستوطنة تهدمت ولا يوجد مكان يعودون اليه.

من جانبه واصل جيش الاحتلال استهدافه للمناطق المدنية في لبنان، حيث شن طيران الاحتلال غارات جوية على أحراج راشيا الفخار وكفركلا واطراف الماري وابل السقي جنوب لبنان بالاضافة الى قصف عنيف طاول منطقة العرقوب ومناطق مختلفة من جنوب لبنان.

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