آخر جرائم العدوان.. الإحتلال يصدر أمراً بتهجير مناطق في خانيونس

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى تصعيد الاحتلال عملياته ضد المدنيين في جنوب القطاع، عبر إصداره أوامر تهجير لنحو 20% من مدينة خانيونس، حيث قالت مصادر طبيّة إنّ 60 شهيداً فلسطينياً ارتقوا منذ ليل أمس حتّى ساعات صباح اليوم الخميس، في سلسلة غارات طالت مناطق جباليا شمال القطاع، وخان يونس جنوباً، إضافة إلى استهداف زوارق ومدفعية الاحتلال اهدافاً مدنية في مناطق رفح الجنوبية حيث سجّل قصف عدداً من المنازل.

ولفت مراسلنا بقيام طيران جيش الاحتلال بالقصف على اكثر من منطقة من مناطق مدينة خان يونس وتحديدا في منطقه بني سهيلة والمحطة والكتيبة في هذه اللحظات في ظل الاشتباكات التي تدور بمحافظة خان يونس.

ونوه مراسلنا بإعلان جيش الكيان الاسرائيلي عن زيادة اعداد قواته العسكرية وقدراته العسكرية في العملية البرية خاصة في منطقة خان يونس، حيث قصفت طائراته عددا من منازل المواطنين في محافظة رفح وتحديدا في حي الشعوت ومنطقة السلطان ما اسفر عن هذا القصف شهداء ومصابين وصلوا الى مختلف مستشفيات محافظة رفح والمستشفى الكويتي التخصصي ومستشفى ابو يوسف النجار ومستشفى تل السلطان.

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والجمعة الماضية، وافق الاحتلال على إعادة فتح “كرم أبو سالم” لأول مرة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستخدامه في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة “مؤقتا” كخط إمداد ثاني بجانب معبر رفح.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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