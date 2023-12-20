شركة ايرانية تتسلم طلبيات لبناء سفن كبيرة

العالم - ايران

واوضح ضربي في تصريح للصحفيين في بندر عباس، أن "إيزويكو" تمكنت من الحصول على طلبتين لبناء السفن داخل البلاد، أضاف: هذا حدث كبير في مجال البناء في أكبر مجمع لبناء السفن في ايران.

واضاف: الطلبيتان الأخيرتان، أحدهما نهائية ومدفوعة مسبقًا، يتعلقان ببناء سفينة بطول 145 مترًا، ونحن بصدد استلام الدفعة المقدمة للسفينة الأخرى، حتى نبدأ قريبًا في بنائها في "إيزوايكو".

واوضح ان ايران تمتلك بنية تحتية جيدة وفريدة من نوعها لبناء السفن في بندر عباس، كما أن بناء السفن له أهمية خاصة لمجمع ايزوايكو"، وقال: أحد أوجه القصور التي واجهناها في الماضي في مجمع بناء السفن كان تحديث القطع البحرية حيث اننا نقوم حاليا بحب هذه المشكلة.

وبحسب المدير التنفيذي لشركة "أيزوايكو"، فقد لمسنا وضعاً جيداً في قسم الإصلاح في هذا المجمع، بحيث لا توجد لدينا سعة فارغة للإصلاحات حتى نهاية العام، وفي مجال إنشاء منصات النفط والغاز في القطاع البحري، تم أيضًا تلقي طلبيات جيدة، ونحاول تنفيذها خلال الـ 18 شهرًا القادمة.

واردف ضربي ان احدى ثمار طلبيات بناء السفن داخل البلاد منع حروج العملة الصعبة وتخفيض تكلفة السفينة، فضلا عن خلق الثقة في وجود صناعة محلية للقيام بأعمال كبيرة في اتجاه الاقتصاد البحري.

تجدر الاشارة الى ان "ايزوايكو" تعتبر أكبر مجمع لبناء السفن في ايران وتقع على بعد 40 كيلومترًا شرق بندر عباس، وتضم حوضين جافين ولديها كوادر مقتدرة ومتخصصة.