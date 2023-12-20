هذا البلد يمنع شركة شحن 'إسرائيلية' من الرسو بموانئه

العالم - فلسطين المحتلة

وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن القرار يأتي بسبب العدوان على غزة.



وأضاف في بيان: "هذا المنع رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية"، في إشارة إلى العدوان الصهيوني على غزة.



وقررت شركة "زيم" الشهر الماضي، تحويل سفنها عن قناة السويس المصرية، بدعوى الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.



ونقلت هيئة البث العبرية عن الشركة قولها: "بسبب الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر، فإننا نتخذ إجراءات احترازية، وسنقوم بتحويل سفننا عن قناة السويس"، دون توضيح أي مسار بديل ستعتمده الشركة.



وقالت الشركة إن تحويل مسار السفن يعني تأخيرا في وصول الشحنات الى الكيان.