زلزال في انتخابات أمريكا.. محكمة تمنع ترامب من الرئاسة!

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وقالت المحكمة في قرارها، إنّها خلصت إلى «أنّ الرئيس ترمب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة».

وأضافت أنّه محكمة في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولايةنظراً إلى أنّه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة».

وتنفيذ قرار المحكمة معلّق حتى الرابع من يناير (كانون الثاني) تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا.

من جهته، ندّد المتحدّث باسم دونالد ترمب بالقرار «المناهض للديموقراطية» الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا.

وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترمب في بيان، إنّ «المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة».