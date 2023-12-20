تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة في محافظة كرمان جنوب شرق ايران

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وتابع عمراني في تصريحه قائلا: لقد تم تفكيك هذه الشبكة من قبل كوادر ادارة الأمن العامة في المدينة بعد قيامهم بسلسلة من الاجراءات الأمنية المنسجمة.

وأكد " عمراني " أن موضوع ملاحقة هذه الشبكة كان قد تم ادراجه في جدول اعمال الادعاء العام والقوى الأمنية التي استطاعت في عمليات مباغتة القاء القبض على اثنين من عناصرها، فيما العمل جار لالقاء القبض على بقية عناصر الشبكة.

وأضاف قائلا: ان المهربين ادخلوا هذه الكمية من الاسلحة من الحدود الشرقية للبلاد وكانوا يعتزمون تهريبها الى المحافظات في الداخل.