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تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة في محافظة كرمان جنوب شرق ايران

تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة في محافظة كرمان جنوب شرق ايران
الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

تم تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة والذخيرة الحربية كانت ناشطة بشكل واسع النطاق في مدينة عنبر آباد جنوب محافظة كرمان، حسب ما أعلن المدعي العام في محاكم الثورة بهذه المدينة، حامد عمراني الذي أكد ضبط ۱۲ قطعة من الأسلحة الحربية اضافة الى كميات من المعدات القتالية.

العالم - ايران

وتابع عمراني في تصريحه قائلا: لقد تم تفكيك هذه الشبكة من قبل كوادر ادارة الأمن العامة في المدينة بعد قيامهم بسلسلة من الاجراءات الأمنية المنسجمة.

وأكد " عمراني " أن موضوع ملاحقة هذه الشبكة كان قد تم ادراجه في جدول اعمال الادعاء العام والقوى الأمنية التي استطاعت في عمليات مباغتة القاء القبض على اثنين من عناصرها، فيما العمل جار لالقاء القبض على بقية عناصر الشبكة.

وأضاف قائلا: ان المهربين ادخلوا هذه الكمية من الاسلحة من الحدود الشرقية للبلاد وكانوا يعتزمون تهريبها الى المحافظات في الداخل.

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