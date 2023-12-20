غارات اسرائيلية مكثفة في عدة بلدات ومناطق جنوبي لبنان

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في لبنان أن مستعمرة المطلة تعرضت اليوم الى استهداف من قبل المقاومة بصاروخين مضادين للدروع واصاب احدى الدبابات التي كانت تتحرك داخل هذه المستعمرة.

وأضاف أنه منذ صباح اليوم الاربعاء لم تتوقف القصف والغارات العنيفة الاسرائيلية على جنوب لبنان، حيث طاولت اكثر من 8 غارات اطراف بلدة عيتا الشعب وبلدة علما الشعب والمنطقة المحيطة وخاصة اطراف بلدة رميش وبلدة يارون.

وأكد أن هذا القصف يأتي بعد عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان منذ ليلة امس وافتتحت اليوم بهذه العملية النوعية في مستعمرة المطلة، وعلى اثره زفت المقاومة صباح اليوم 7 شهداء سقطوا في عمليات الامس والاعتداءات الاسرائيلية.