الادميرال تنكسيري: تم تركيب صواريخ مجهزة بالذكاء الاصطناعي

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وقال "علي رضا تنغسيري" اليوم الأربعاء في مدینة بوشهر جنوب البلاد: حدث تحول وثورة في قدرة الردع البحرية للحرس الثوري الإيراني مع تصميم السفن الجديدة ذات المدى الطويل لإطلاق الصواريخ والمجهزة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف: من أهم مميزات هذه السفن أنها تتمتع بسرعة أعلى وقدرات فريدة.

وقال: قد تم تجهيز بعض الوحدات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بهذه السفن، وقريبا سيتم تزوید جميع الوحدات القتالية بهذه السفن.

وتابع: تم بناء سفينتين من نوع سفينة الشهيد "قاسم سليماني" وستحملان اسم الشهيد "صياد شيرازي" و الشهيد "حسن باقري".وستنضم قریبا سفينة الشهيد "رئيس علي دلواري" الی الأسطول البحري للحرس الثوري الإيراني بعد انضمام سفینة الشهید"أبو مهدي المهندس".

وأکد: یتم رصد ومراقبة جميع تحركات العدو في الخليج الفارسي على مدار 24 ساعة يوميًا من خلال الأنظمة الأرضية والجوية والسطحية وتحت السطحية.