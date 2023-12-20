اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال بمحاور غزة المختلفة

العالم - فلسطين

واعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ان وحداتها القتالية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة على محاور مخيم جباليا وتل الزعتر شمال غزة.

ومن جانبها اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي فلسطين ان مجاهديها استهدفوا آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال بقذائف الـ "تاندوم" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

كما شهدت منطقة وادي غزة (جحر الديك) وسط القطاع اشتباكات مسلحة وعنيفة جدا في بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال الاسرائيلي.

هذا واعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي خلال معارك في غزة.

كما اعلن عن إصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.