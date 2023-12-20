شاهد.. الى اين تتجه محاولات وقف اطلاق النار في غزة؟

العالم _ خاص بالعالم

وضمن تلك المحاولات حل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ضيفا في القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين ، في وقت اشارت فيه صحيفة هارتس الاسرائيلية الى ان سلطات الكيان لم تعرض بعد الثمن الذي ستوافق على دفعه مقابل إطلاق سراح الاسرى، ولكن من أجل تشجيع حماس على التوصل إلى اتفاق، سيتم النظر في إمكانية تهدئة طويلة نسبيا للقتال.

وقال مصدر مشارك في المحادثات للصحيفة انه لا توجد خطوط عريضة، لكن الجميع ينتظر حماس. وبحسب الصحيفة فإن حركة حماس لا تقبل بشروط اسرائيل، والأخيرة لم تقدم الخطوط العريضة الخاصة بها للصفقة.



وبحسب حركة حماس فإن وفدها في القاهرة يناقش وقف العدوان والحرب، ووقف اطلاق النار تمهيدا لصفقة تبادل الاسرى، كما يبحث الوفد انهاء الحصار عن القطاع وادخال المساعدات الانسانية ،وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين الى بيوتهم.

وفيما دعت مصر وفدا من حركة الجهاد الإسلامي لزيارة القاهرة لنفس الغرض ،أفادت وكالة رويترز عن محادثات مكثفة في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار آخر.

هنية الذي قدم القاهرة من الدوحة ،كان التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الذي زار العاصمة القطرية خلال الساعات الماضية.



وقال أمير عبداللهيان: في محادثات الدوحة ركزنا على القضية الفلسطينية ومساعي وقف اطلاق النار في غزه وايضا طرق ارسال المساعدات الانسانية.. بشكل عام تشير المحادثات الدبلوماسية إلى أن المنطقة تتجه نحو الوصول لهدنة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزه.



وتحدثت مصادر عبرية عن ان تل أبيب أبلغت قطر استعدادها للتهدئة في غزة لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن محتجزين لدى حماس. كما أعربت "إسرائيل" عن استعدادها لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين متهمين بارتكاب هجمات أكثر خطورة من أولئك الذين أُطلق سراحهم في الصفقة السابقة .