بلينكن: لا يمكن لإسرائيل أن تختار بين محاربة حماس وحماية المدنيين

العالم-الامریکیتان

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "نحن كالسابق نعتقد أن إسرائيل لا يمكن أن تختار بين القضاء على خطر "حماس" وتقليص عدد الضحايا بين السكان المدنيين في قطاع غزة. عليها أن تقوم بالاثنين".

وادعى أن الولايات المتحدة "مصممة على ضمان السلام والأمن" في المنطقة بعد انتهاء النزاع الجاري، لكن ذلك سيتطلب من جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة، القيام "بخيار صعب في ما يخص الخطوات التي ستكون مستعدة لاتخاذها".

وأشار إلى أن ذلك "يصب في مصلحة أمريكا".

يذكر أن العملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقد أسفرت العملية، التي أطلقها جيش لاحتلال الإسرائيلي ردا على هجوم حماس، عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص وإصابة أكثر من 55 ألفا بجروح، حسب البيانات الفلسطينية.