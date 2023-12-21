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رئيسي يزور لمحافظة كلستان 

رئيسي يزور لمحافظة كلستان 
الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الجمهورية الايراية السيد ابراهيم رئيسي اليوم الخميس، إلى مدينة كركان مركز محافظة كلستان (شمال ايران) وذلك لمتابعة القرارات التي اتخذت في زيارته الاولى للمحافظة وكذلك تدشين عدة مشاريع فيها.

العالم - ايران

وسيتم خلال الزيارة تدشين عدد من المشاريع الانمائية والاقتصادية المختلفة وبدء العمل الرسمي في منطقة "اينجه برون" التجارية الحرة وبدء العمليات التنفيذية لبتروكيمياء كلستان واقامة حفل احياء 128 وحدة اقتصادية وصناعية وتدشين مشروعات مختلفة في قطاع النقل والبنى التحتية البرية وتسليم 3500 وحدة سكنية حضرية وريفية ضمن مشروع الحركة الوطنية للسكن الى اصحابها.

ويرافق عدد من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية، الرئيس رئيسي في هذه الزيارة.

وقال رئيس الجمهورية لدى وصوله الى مطار كركان ان حكومته تتابع نهضة معالجة الأمور في اطار جهودها لتنمية البلاد.

واضاف ان محافظة كلستان هي محافظة الطاقات والامكانات من ناحية السياحة والبحر والصناعة والمناجم والزراعة، مؤكدا اننا بصدد الافادة منها بافضل شكل.

وهذه هي الزيارة الـ 11 ضمن الجولة الثانية التي يقوم بها رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي على المحافظات.

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