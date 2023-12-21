رئيسي يزور لمحافظة كلستان 

العالم - ايران

وسيتم خلال الزيارة تدشين عدد من المشاريع الانمائية والاقتصادية المختلفة وبدء العمل الرسمي في منطقة "اينجه برون" التجارية الحرة وبدء العمليات التنفيذية لبتروكيمياء كلستان واقامة حفل احياء 128 وحدة اقتصادية وصناعية وتدشين مشروعات مختلفة في قطاع النقل والبنى التحتية البرية وتسليم 3500 وحدة سكنية حضرية وريفية ضمن مشروع الحركة الوطنية للسكن الى اصحابها.

ويرافق عدد من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية، الرئيس رئيسي في هذه الزيارة.

وقال رئيس الجمهورية لدى وصوله الى مطار كركان ان حكومته تتابع نهضة معالجة الأمور في اطار جهودها لتنمية البلاد.

واضاف ان محافظة كلستان هي محافظة الطاقات والامكانات من ناحية السياحة والبحر والصناعة والمناجم والزراعة، مؤكدا اننا بصدد الافادة منها بافضل شكل.

وهذه هي الزيارة الـ 11 ضمن الجولة الثانية التي يقوم بها رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي على المحافظات.