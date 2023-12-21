ما دلالات عرض القسام مشاهد حصرية لعملياتها عبر قناة المسيرة اليمنية؟

العالم - فلسطين

المشاهد كانت من عمليات استهداف القسام لقوات الاحتلال في خانيونس جنوب قطاع غزة، عقب كلمة متلفزة لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، حيث هدد خلالها بضرب البوارج الأمريكية، إذا ما قامت واشنطن بالعدوان على اليمن.



وأضاف السيد الحوثي أن الشعب اليمني قرر عدم الخضوع للأمريكيين وعدم التراجع عن موقفه المبدئي والديني والإنساني، مشددا على أن "الجماعة لا تستهدف سوى مصالح الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".



وأكد السيد عبدالملك الحوثي : "تحركنا لا يستهدف الملاحة العالمية ولا السفن الدولية بل الصهيونية والمرتبطة بها"، مضيفا: "مخططنا يستهدف حصريا العدو الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني".



وقال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، بلال الشوبكي، حول بث قناة المسيرة لفيديو "القسام"، إن هذا الحدث يمثل رسالة إلى جميع الأطراف أن العلاقة بين حركة أنصار الله وحماس ليست علاقة تضامنية، فقط، بل تعبير عن وحدة الجبهات في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.



وشدد الشوبكي في حديث لـ"عربي21" على أن بث التسجيل يعد نوعا من أنواع توحيد المنابر للجهات المناوئة للسياسات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة.



كما يرى الشوبكي أنه تعبير أيضا عن امتنان المقاومة الفلسطينية للقوات المسلحة اليمينة التي تبنت موقفا ثابتا داعما للفلسطينيين، من خلال عملياتها في البحر الأحمر ضد ملاحة سفن الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الرسائل هي في سياق معنوي أكثر من كونها تحمل دلالات عسكرية في هذه المرحلة.