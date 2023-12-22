كاميرا العالم ترصد آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم – خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى استمرار الحرب الاسرائيليه العنيفه على قطاع غزة وعلى المدنيين في وسط المحافظة حيث سقطها هؤلاء الشهداء الـ28 بمختلف المناطق في خان يونس بفعل القصف المدفعي المتواصل في بني سهيلة والكتيبة والمحطة والمعن والسطر الشرقي بالاضافة الى قصف عدد من منازل المواطنين بواسطة الطيران الحربي الاسرائيلي وتدمير المنازل فوق رؤوس من فيها.

ولفت مراسلنا إلى أن العدد الفعلي للشهداء اكثر من ذلك بسبب انقطاع الاتصالات وعودتها قبل ساعات، وعدم معرفة سيارات الاسعاف فيما هل هناك شهداء ام لا، إضافه الى استهداف سيارات الاسعاف.

واضاف مراسلنا بأنه تم تسجيل7 شهداء في منطقة رفح واستهدفت سيارة مدنية اليوم اثر نقل عددا من الشهداء للمستشفى الكويتي ومستشفى ابو يوسف النجار، حيث اكدت وزاره الصحة الفلسطينية ان هذا المستشفى لم يعد قادرا على تحمل مصاب واحد آخر أمام هذا السيل الهائل من الجرحى والمصابين.

كما أكد مراسلنا سقوط 7 شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث وصل إلى مستشفى ناصر، جثامين عدد من الشهداء والعشرات من الجرحى، جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل المواطنين شمال غرب، وشرق خان يونس.

ونوه مراسلنا إلى أنه أسفرت الغارات الإسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مجزرة جديدة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة راح ضحيتها نحو 20 شهيدًا وتسجيل 50 جريحًا، وأفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 390 فلسطينيا وإصابة 734 آخرين في القطاع خلال اليومين الماضيين

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