المأزق الإسرائيلي وتحريك واشنطن لصفقة الأسرى

العالم – مع الحدث

هل فرضت وقائع الميدان نفسها على صفقة تبادل أسرى ووقف العدوان بحسب مطلب حماس والجهاد الاسلامي؟ ما أهمية دعوة هنية ونخالة الى القاهرة للتباحث في الملفين على قاعدة قبولها من جميع قوى المقاومة؟ هل ستوافق المقاومة على المقترح الاميركي بالتوصل الى هدنة انسانية على غرار الهدنة السابقة مع طلب تأجيل التصويت على قرار بمجلس الأمن بهذا الشأن؟ ماذا عن دخول حكومة صنعاء في هذه الحرب والسعي الأميركي لعسكرة البحر الأحمر؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت تطرق الى المستجد في الميدان بشأن العدوان على قطاع غزة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..