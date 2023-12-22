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شاهد.. رسوم و تصاميم إبداعية حول غزة

شاهد.. رسوم و تصاميم إبداعية حول غزة
الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

نشر رواد مواقع التواصل بعض الرسوم والتصاميم الإبداعية حول الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

نشاهد معا..

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