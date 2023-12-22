تعرف على 3 أسلحة حماس مكنتها من المواجهة حتى الآن!

العالم - فلسطين

وخلال هذا الهجوم كشفت المقاومة عن تعزيزات عسكرية في صور مختلفة منها أسلحة ذات قدرات أعلى من المعتاد رؤيتها مع مسلحيها.

وقالت جماس انها استخدمت عدد من الأسلحة ذات قدرات جديدة تم استخدامها في طوفان الأقصى وحتى اللحظة في المعارك البرية ضد الإحتلال داخل قطاع غزة.. وهي:

قذائف الياسين 105

"الياسين 105" هي قذيفة عيار 105 ملم مضادة للدبابات شوهدت مع عدد من مسلحي حماس في العديد من الفيديوهات التي تعود لهذه الحرب.

ويعود اسم الياسين نسبة إلى الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس، الذي استشهدت على يد الإحتلال في 22 مارس/ آذار 2004 في غزة.

قاذف هذا السلاح هو RPG الروسي الصنع المتعارف عليه، ولكن القذيفة تم تعديلها حيث أصبح الرأس الحربي لهذه القذيفة مزدوج ويحتوي على شحنتين متفجرتين متتاليتين، الأولى تفجر درع الدبابة الخارجي، مما يتسبب في اختراق جزئي أو كامل للدرع الفولاذي، والثانية تكمل الاختراق داخل الدبابة، مما يتسبب في انفجار المدرعة تماما.

ويرى الخبراء العسكريون أن عبقرية الياسين 105 تكمن في استخدامه حيث تم تدريب عناصر حماس على استخدامه ببراعة لاستهداف نقاط ضعف المدرعات وما تحمله من ذخيرة مما يؤدي إلى تفجيرها.

ويُقدر المدى الفعّال لقذيفة الياسين 105 مابين 150 و500 متر، وسرعتها القصوى هي 300 متر في الثانية، وفقا لفيديو نشرته كتائب القسام.

طوربيد "العاصف"

في مقطع فيديو أصدرته حماس، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، كشفت المقاومة الفلسطينية عن سلاح "طوربيد العاصف"، وقالت إنه استُخدام في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وإنه سلاح محلي الصنع.

و إن هذا السلاح هو نوع من المركبات البحرية الذاتية أو التي تعمل عن بُعد، مصممة للعمل تحت الماء بدون طاقم بشري على متنها.

وبحسب الخبراء الجسم الأساسي هو أسطوانة غاز مضغوط، والمحرك هو محرك احتراق داخلي ثنائي أو رباعي الأشواط الذي يمكن الحصول عليه حتى من سيارة عادية. و كاميرا وهي تشبه إلى حد ما كاميرا ال GoPro. والهوائيات التي يحتاجها المشغل للتوجيه يمكن الحصول عليها من أي نموذج للطائرات بدون طيار.

لكنه لدي المقاومة ورش للتصنيع قادرة على التصنيع بدقة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد ولديها معرفة عميقة عن كيفية إعادة تدوير المواد المتوفره لديهم.

قاذف RPG F 7

لفت الأنظار سلاح آخر ظهر بشكل متكرر في يد مجاهدي حماس سواءً في فيديوهات تعود لهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الاول أو الاشتباكات البرية داخل قطاع غزة مع عناصر جيش الإحتلال الإسرائيلي وهو قاذف RPG F 7 والذي تتميز قذيفته بوجود شريط أحمر مميز حول رأسها، والأرقام المميزة وعناصر تصميم أخرى تتناسب مع نفس الطراز .

ويتميز هذا القاذف بسرعة إعادة تحميله، مما يجعله سلاح فعال في المواجهات البرية مع المركبات الثقيلة.

وبحسب الخبراء يبدو أن مجاهدي حماس استبدلوا القذيفة المضادة للدبابات بقذيفة مضادة للأفراد تحتوي على كمية مناسبة من الشظايا وتعمل مثل قنبلة، بحيث يمكن استخدامها ضد القوات البرية.