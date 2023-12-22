فيديو خاص: دولة عربية تضغط على حماس للقبول بشروط اسرائيل؟!

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم في جنوب لبنان: واضح تماما ان هناك بونا شاسعا ما بين الطرفين وان الحكومة الاسرائيلية تصر على ان يكون هناك هدنة لمدة محدودة وان لا يتم الذهاب الى اتفاق شامل، وهذا سيكون صعبا للمقاومة الفلسطينية.

واضاف: الصفحات الاسرائيلية تقول ان هناك ضغطا قطريا على حركة حماس من اجل القبول بالهدنة الموقتة، كما ان هناك ضغطا مصريا على حماس، ووجود اسماعيل هنية في القاهرة هو للضغط عليه للقبول بهذه الهدنة الانسانية.

وتابع: الغريب في الامر ان نتانياهو مازال يتشدق بأن المعركة مستمرة ولن تتوقف الا بتحقيق اهدافها، رغم ان كل المعلومات تؤكد ان الاهداف التي يتحدث عنها لم تعد واردة خاصة القضاء على حركة حماس واستعادة الاسرى الاسرائيليين عبر العمليات العسكرية.

واوضح ان مراقبين اسرائيليين يقولون ان نتانياهو قال لاهالي الاسرى في جلسة قبل ساعات ان هذه معركة وجود وعليهم ان يصبروا لان التراجع او التوقف في هذه المرحلة يعتبر نهاية للكيان.

واشار الى ان الولايات المتحدة مازالت تتحدث عن ان يكون هناك تغير في قواعد العمليات العسكرية على الارض، دون ان يعرف احد ما هي القواعد التي تريدها الولايات المتحدة في حرب وقع ضحيتها حتى الان حوالي 30 الف شخص.

وانتقد بعض وسائل الاعلام العربية بأنها تحولت الى بوق للكيان الاسرائيلي، وكأنها اسرائيلية وليست عربية، وتحالول ان توحي ان حماس تعمل اليوم من اجل الافراج عن 3 اسرى فقط هم مروان البرغوثي و احمد سعدات و عبد الله البرغوثي .

واكد المقاومة مصرة حتى اللحظة على انه لا يمكن ان يكون هناك توافق في ظل معركة، ويجب ان تتوقف المعارك ومن ثم يتم التفاوض، لكن الاحتلال يريد الاستمرار من اجل فرض شروطه على المقاومة ويستعين ببعض العرب من اجل فرض تسوية لمصلحة الاحتلال.

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