السنوار يعيش ما يحصل في قطاع غزة بالتفصيل عسكريا وسياسيا

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يحيى السنوار استطاع فرض واقع جديد على الاحتلال، لاسيما ما يتعلق بعملية تبادل الأسرى بين الطرفين. قانون السنوار واضح ومباشر.. وقف كامل للعدوان، وتبادل شامل للأسرى وتبييض سجون الاحتلال قبل الحديث عن وقف النار

يحيى السنوار بات حاضرا بقوة في تعليقات الكثير من الناشطين على مواقع التواصل.

"أيوب المصري" علق هنا. "اسرائيل" خسرت الكثير والكثير وانهزمت وليس للمهزوم أن يفرض شروطه. ولو قبل السنوار بشروط اسرائيل ستكون كارثية. السنوار لن يتراجع عن المقاومة حتى تنسحب اسرائيل نهائيا

"ميار" علقت ايضا. برغم التحديات، يحمل السنوار إرادة قوية وعزيمة للدفاع عن حقوق شعبه ومقاومة الظلم. تاريخ يحيى السنوار يمثل جزءًا من صراع فلسطيني مستمر، وقصته تجسد الصمود والتحدي

أما "محمد المعمري" فكتب. يحيى السنوار قبل عام وعدهم بالطوفان وأُوفي بوعده

ورقة جديدة يستخدمها جيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة، وتتمثل بما يسمى بمحور فيلادلفيا. المحور وهو عبارة عن خط فاصل بين مصر وقطاع غزة، أصبح هدفا لعملية عسكرية لجيش الاحتلال.

تقارير كشفت أن جيش الاحتلال أبلغ القاهرة نيَّتَه السيطرة على المحور وإخلاءَهُ من الجنود المصريين.

التقارير قالت إن الاحتلال يهدف إلى منع إدخال الأسلحة إلى قطاع غزة، بينما يعتبر الناشطون هذا الأمر مجرد هروب من اعتراف الاحتلال بالفشل في غزة.

تفاعل كبير من الناشطين المصريين مع موضوع محور فيلادلفيا.

نبدأ مع "رفيع المصري" الذي علق. دخول الصهاينة هذه المنطقة يعتبر تهديد لأمن مصر وخرق لنكثة كامب ديفيد المزعوم أنها اتفاقية سلام.

حساب "تروث بومب" كتب. الناس دي عيني عينك بتقولك أرضنا من النيل للفرات ومش هنفرط في شبر منها.. الدور جايي علينا واللي معندوش مشكلة في دخولهم محور فيلادلفيا دلوقتي بكرا مش حيبقى عنده مشكلة وهم داخل سينا.

وإلى هذا التعليق من "يوسف"وفيه. حيدافعوا ازاي عن محور فيلادلفيا وانت قطعت كل خطوط الدعم والامداد معاهم بتدمير الأنفاق.. الناس دي محتاجة دعم منك من تحت لتحت، لأن ده امنك القومي

رغم التهديدات والتحالفات الأميركية والغربية، يواصل اليمن مناصرة غزة ومنع مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. بعد الإعلان عن تشكيل تحالف أميركي في البحر الأحمر، استهداف سفينة متجهة إلى كيان الاحتلال قبالة السواحل الغربية للهند.

السفينة التي كانت متجهة إلى الأراضي المحتلة كانت محملة بمنتجات كيماوية بحسب ما كشفته تقارير. هذا الحدث يؤكد بحسب المراقبين أن القوات اليمنية متمسكة بحقها في مناصرة الفلسطينيين في غزة رغم كل التهديدات

اخترنا بعض التعليقات حول اليمن. "النجم الطارق" كتب هنا. المرحلةالاولى منع السفن الإسرائيلية.. بعدها منع السفن من جميع الجنسيات من المرور لإسرائيل.. بعدها استهداف اي سفن عسكرية تهدد عملياتنا أو تعيقها.. وفي حال تم استهداف اليمن سيتم قطع الاتصالات والنفط والغذاء عن أوروبا.

"أبو أحمد عز الدين" بدوره تساءل. هل يستدعي قرار اليمن الأخلاقي والإنساني قيام أمريكا بتشكيل تحالف عسكري لتهديد الملاحة الدولية، أم أن عليها رفع الحصار عن قطاع غزة؟

وأخيرا مع "عبدالله العذبة"وهذا التعليق. أينما يذكرون الظلم في فلسطين، يذكرون اليمن التي تعاني ولكنها نصرت غزة حق لكل يماني أن يفخر بيمانيته وإيمانه وحكمته شمالا وجنوبا.

من مفارقات ما يحصل في غزة أن يخرج بعض المواطنين العرب معتبرين أن من حق الكيان الاسرائيلي قتل الفلسطينيين.

ومن المفارقات المقابلة أن يخرج الدبلوماسي الاسرائيلي السابق دانييل ليفي ليقول صراحة إن حق العودة والدفاع عن الأرض حق أصيل للفلسطينيين.. مفارقة عجيبة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...