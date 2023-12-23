عبداللهيان: القضية الفلسطينية طالما كانت محط اهتمام إيران

العالم - ايران

و قال في كلمة خلال مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين، طالما كانت قضية فلسطين محط اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي في الفكر السامي للإمام الخميني (رض)، وفي الرؤية السامية والاستراتيجية لقائد الثورة الإسلامية.

ويأتي عقد هذا المؤتمر استمرارا للدبلوماسية الإيرانية النشطة فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين، مع التركيز على قضية الآثار السياسية والقانونية للحرب على غزة، والحلول الكفيلة بالوقف الفوري لهذه الجرائم.

ويشارك في هذا المؤتمر الدولي الذي يستمر يوما واحدا مسؤولون حكوميون رفيعون وشخصيات سياسية ودينية وفكرية وإعلامية بارزة من أكثر من 50 دولة بالعالم.

وفي بداية هذا المؤتمر الدولي عقد اجتماع برئاسة ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية تحت عنوان "دور الإعلام والعلماء ورجال الدين في الحرب على غزة" واجتماع برئاسة رضا نجفي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية تحت عنوان "الآثار السياسية والقانونية للحرب على غزة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، قد قال في تصريح له بشأن "مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين" الذي سيعقد اليوم: أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية، وتشديد الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد غزة بشكل كامل ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وكذلك تحريك إرسال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف: يشارك في هذا المؤتمر الدولي الذي يستمر يوما واحدا مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وشخصيات سياسية ودينية ومفكرون وإعلاميون بارزون من أكثر من 50 دولة في العالم.

واعتبر كنعاني عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم مقاومة الشعب المظلوم في فلسطين وغزة البطل، وقال: ان الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الصهيوني بحق شعب فلسطين المظلوم، مطلب جميع الباحثين عن الحقوق وطالبي العدالة والضمائر الإنسانية الحية في جميع أنحاء العالم.