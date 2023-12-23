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القسام أذاقتهم من طعم جحيمهم.. كيف رد كيد الاحتلال في نحره؟

القسام أذاقتهم من طعم جحيمهم.. كيف رد كيد الاحتلال في نحره؟
السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

ارتدت صواريخ كيان الاحتلال عليها، وأذاقت جيش الاحتلال من طعم الجحم الذي تذيقه يوميا لأهل غزة، فقد أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مجاهديها دمروا 5 دبابات إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة باستخدام صاروخين للاحتلال الإسرائيلي لم ينفجرا.

العالم- فلسطين

وأوضحت القسام في بيان أصدرته اليوم السبت أن الصاروخين كان كل منهما يزن طنا وأطلقهما الاحتلال باتجاه بيوت المواطنين الآمنين في غزة لكنهما لم ينفجرا، وقام مقاتلوها بزرع الصاروخين في طريق تقدم آليات الاحتلال بمنطقة جباليا البلد، وفور وصول الآليات تم تفجيرهما.

وأكدت أن العملية أسفرت عن تدمير 5 دبابات وقتل وإصابة جميع أفرادها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حربا جوية وبرية مكثفة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 20 ألفا -معظمهم من النساء والأطفال- وإصابة أكثر من 53 ألفا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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