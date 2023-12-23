واشنطن بوست تکشف تکتیات ممیتة لحماس لصيد جنود الإحتلال!

العالم- فلسطين المحتلة

ونقلت الصحيفة عن جنود الحتلال اعترافهم بالوقوع في فخ مميت بالقرب من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضح "جيش" الاحتلال، في بيانٍ له الأسبوع الماضي، أن الكمين استخدم "الدمى وحقائب الظهر مع مكبرات الصوت التي تبث أصوات البكاء، وتم وضعها عمداً بالقرب من عمود نفق متصل بشبكة أنفاق كبيرة".

في الأيام الأخيرة، أفاد الجيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده سمعوا تسجيلات لأشخاص يبكون ويتحدثون العبرية، مشيراً إلى أنها محاولات لخداع جنود الاحتلال الإسرائيليين للبحث عن أسرى في مكان قريب، وفق ما نقلت الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل احتدام المعارك البرية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، فإن غزة تتحول إلى ساحة حرب معقدة، تنشر فيها تل ابيب طائرات من دون طيار وروبوتات من القرن الحادي والعشرين، بينما تعتمد المقاومة على "بعض من أقدم التكتيكات: الخداع، والمفاجأة، والكمائن".

وأقرت أن المقاومة الفلسطينية تقاتل فوق وتحت الأرض، وينتقل المقاتلون من مبنى إلى آخر، ويحاولون إيقاع جنود الاحتلال الإسرائيليين بالكمائن.

ونقلت الصحيفة عن محللين إسرائيليين قولهم إن الجيش الاحتلال الإسرائيلي يكافح من أجل تحقيق أهداف متعارضة: "العثور على مقاتلي حماس وقتلهم بينما يحاول أيضاً إنقاذ الأسرى".

كذلك، قال باحث في معهد دراسات "الأمن القومي" بجامعة "تل أبيب"، إن عمليات الخداع التي تعتمدها المقاومة الفلسطينية "مصممة لاستدراج الجنود الإسرائيليين وإدخالهم إلى مناطق مجهزة مسبقاً كمناطق قتل"، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب "يخلق الارتباك والفوضى والغضب والإحباط في صفوف القوات الإسرائيلية".

ورجح الباحث أن أسلوب المقاومة في إطار نصب الكمائن سيظل يشكل تحدياً واستفزازاً كبيرين.

وأضاف أن جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يواجهون قتالاً شديداً من مسافة قريبة ربما يكونون "مرهقين وخائفين بالفعل"، مؤكداً أن عمليات الخداع التي تنفذها المقاومة" تجعل جنودهم أكثر عرضة للوقوع في أخطاء.

ودارت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا. كما شهدت جباليا، أمس، اشتباكات ضارية، تركزت في تل الزعتر، وسط فشل إسرائيلي في التقدم نحو المخيم.

واشتباكات أيضاً وقعت في حي القصاصيب وعدة محاور في جباليا البلد، حيث يُحاول الاحتلال التوغل من الغرب، فيما تخوض المقاومة أيضاً مواجهات في حي الشيخ رضوان.