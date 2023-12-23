قائد الثورة: الاحتلال ارتكب الكثير من الجرائم بدعم من اميركا

العالم _ خاص بالعالم

قائد الثورة الاسلامية، وخلال لقاء مع أهالي محافظتي كرمان وخوزستان، في ذكرى استشهاد القائد قاسم سليماني ،اكد ان النصر الكبير الذي حققه الشعب الفلسطيني هو انه كشف عن زيف ادعاءات الغرب وأمريكا واهانتهم لحقوق الإنسان.



وعن المستجدات في فلسطين، اعتبر آية الله خامنئي ان الاحداث الجارية في غزة غير مسبوقة من جهتين ،الجهة الاولى تتمثل بصبر الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي دفعت العدو الى الجنون، والجهة الثانية تتمثل بوحشية الكيان الاسرائيلي واجرامه وتعطشه للدماء وقتل الأطفال والحقد والقسوة وإسقاط القنابل على رؤوس المرضى والمستشفيات.

وتابع قائد الثورة الاسلامية انه وعلى الرغم من أن اهل غزة محرومون من الماء والغذاء والدواء والوقود إلا أنهم صامدون ،لافتا الى ان أحد الجوانب المهمة الأخرى في هذه المواجهة غير المسبوقة هي عجز الكيان الصهيوني رغم وفرة المعدات لديه .



اية الله خامنئي وصف استخدام حق النقض "الفيتو" ضد العديد من قرارات مجلس الأمن بالعمل المشين.



قائد الثورة الاسلامية اكد من جانب اخر، ان الكيان الإسرائيلي لم يكن قادرا على ارتكاب الكثير من الجرائم لولا الدعم الامريكي له، وبالتالي تم الكشف عن الوجه القبيح للولايات المتحدة وبريطانيا امام جميع شعوب العالم.

وفي اشارة الى ان مساعدة المقاومة أمر واجب على الجميع، ومساعدة الكيان الصهيوني جريمة وخيانة، دعا آية الله خامنئي الحكومات والدول إلى مساعدة المقاومة بكل الطرق الممكنة، معربا عن أسفه للمساعدة الإجرامية التي تقدمها بعض الحكومات الإسلامية للاحتلال الاسرائيلي ومذكرا بأن الشعوب الإسلامية لن تنسى هذه القضية.