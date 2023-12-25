نتنياهو: القتال سيستغرق وقتا طويلا في غزة ولم يقترب من النهاية

العالم – خاص بالعالم

وفي محاولة للدفاع عن سياساته خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقول امام الكنيست وأهالى الأسرى، أن جيشه يحتاج مزيد من الوقت لاستكمال العملية العسكرية في قطاع غزة.



الامر الذي قوبل بمقاطعة عوائل الاسرى بصيحات الاستهجان والاستنكار داخل قاعة الكنسيت، والمطالبة باطلاق سراح ابنائهم بشكل فوري.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بدوره هاجم نتنياهو، واتهمه بأنه لا يعمل بشكل كاف لاعادة الأسرى، مؤكدا ان المعارضة ستدعم أي صفقة لعودتهم.

أما وزارة المالية الإسرائيلية، فكشفت عن الخسائر التي يتحاشى قادة الاحتلال الحديث عنها، مشيرة الى أن الحرب على غزة ستكلف الاحتلال ما لا يقل عن اربعة عشر مليار دولار في العام المقبل، موضحة أنها ستؤدي إلى عجز مالي بنحو ثلاثة أضعاف، وحسب توقعاتها فإن هذه الحرب ستتواصل الى شهر شباط فبرايل المقبل.

وفي ظل هذا الفشل دعت صحيفة هآرتس العبرية بشكل واضح إلى الإطاحة بنتنياهو بشكل فوري، باعتباره المسؤول الاول عما حصل، مشيرة الى أن سياساته تدل على أنه يستغل الوقت فقط للاستعداد لليوم الذي سيلي الحرب.

وفي محاولة لملمة الفضيحة والخلافات، دعا رئيس الإحتلال إسحاق هرتسوغ، سياسيي كيانه والمستوطنين الى تنحية الخلافات جانبا معتبرا أن أعداء كيانه ينتظرون أن يروا الشقاق داخلهم، وأن يشرع الإسرائيليون بقتال بعضهم البعض.

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