اقتحامات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية.. والمقاومة تتصدى

العالم - فلسطین

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية، فجر اليوم الأحد، فيما تصدى المقاومون للقوات المقتحمة.

وأعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خوض مقاوميها اشتباكاتٍ عنيفةً مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم نور شمس في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وأكّدت الكتيبة استهداف قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة، مُشيرةً إلى أنّ الاستهدافات أدّت إلى إعطاب العديد من الآليات العسكرية الثقيلة التي اقتحم بها الاحتلال المخيم، وتحقيق إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها.

بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى - الرد السريع - أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات عند أكثر من محور في طولكرم، وأنّهم أعطبوا أكثر من آلية تابعة لـ"جيش" الاحتلال.

وأطلق المقاومون النار في اتجاه قوات الاحتلال عند مدخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية، وقوةً راجلةً لقوات الاحتلال، في حي المنشية بالمخيم.

وبعد استهداف القوة الراجلة بعبوة محلية الصنع، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئةً في سماء مخيم نور شمس، كما نشرت قناصتها على عدد من المباني.

كما استهدف المقاومون جرافةً إسرائيليةً بعبوة ناسفة، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ قوات الاحتلال تحاول إخراج الجرافة من داخل المخيم، إلا أنّها فشلت في ذلك.

كذلك، أشعلوا إطاراتٍ مطاطيةً بهدف التشويش على طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء مدينة طولكرم.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية خلال اقتحامه مدينة طولكرم في اتجاه مخيم نور شمس، حيث سُمع دوي انفجارات متتالية.

وإذ تتعمّد القوات الإسرائيلية إلحاق الضرر بالبنى التحتية للمخيمات عند اقتحامها، هدمت جرافات الاحتلال خط نقل المياه الرئيسي المغذي للمخيم.