إطلاق صافرات الإنذار في شمال كيان الإحتلال

العالم - الإحتلال

وأكد الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في الشمال، في وقت أعلنت فيه مصادر عبرية عن تحذير من تسلل طائرة معادية أو إطلاق صواريخ من لبنان.

وشملت مناطق الإنذار ساسا ودوباف وماتات في الجليل الأعلى.

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير إعلامية أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات الجليل الأعلى بالشمال الإسرائيلي، بينما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، مساء أمس الأول، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة فى منطقة شتولا نتيجة لقصف من لبنان.

من جهته، انتقد رئيس مجلس الجليل الأعلى الإقليمي، جيورا زلتس، آلية تعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع التوترات في جبهة الشمال على الحدود مع لبنان، مؤكدا أن الوضع في الشمال يجب أن يعامل على أنه "حرب بكل معنى الكلمة"، وفقا لما نقله موقع "معاريف"، أمس الأول.

وأشار زلتس إلى أن الحكومة الإسرائيلية نفذت حزاما أمنيا في الشمال، بعرض نحو 10 كيلومترات، من حرمون إلى رأس الناقورة، إلى البحر.

وفي السياق نفسه، قالت إحدى المسؤولات في القرى التعاونية الإسرائيلية والمعروفة باسم "كيبوتس" الواقعة في الشمال الإسرائيلي لإذاعة إسرائيلية، إن 87 من 155 منزلا لم تعد صالحة للسكن بسبب القصف من لبنان.

إلى ذلك، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عدة مواقع تابعة لحزب الله اللبناني بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاحتلال قصف بلدة "كفر كلا"، وأطراف بلدة يارون، إلى جانب غارات إسرائيلية منطقة الخردلي الواقعة على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية في لبنان، وذلك منذ 8 من أكتوبر الماضي بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.