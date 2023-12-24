شاهد..لقاء مثير بين رونالدو وبطل الفنون القتالية ماكجريجور..ماذا حصل؟

العالم- الرياضة

في المقطع، ظهر ماكجريجور وهو يمازح رونالدو ويقارن بين الساعات التي يرتديها كل منهما، وسأل بابتسامة: "من سيفوز بهذه؟".

تم تسجيل هذه المشاهد على هامش نزال "اليوم الحاسم" الذي يجري ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يشهد الحدث حضور أبطال الملاكمة العالمية، وتقام المباراة في مدينة الرياض.

وكان المقاتل الأيرلندي كونور ماكجريجور بطل وزن الخفيف تحدث في حوار أجراه مؤخرا مع موقع FIFA عن النجم البرتغالي ونجم نادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو .

وقال كونور إنه ينظر إلى كريستيانو رونالدو باعتباره أسطورة وظاهرة، وقال: إنه كرياضي كظاهرة، وكإنسان ظاهرة، وأيضا كرائد للاعمال ظاهرة.

وأضاف المقاتل الأيرلندي: أن ما فعله في دوري الأبطال وهو في سن 34 كان مذهلا، فهو يلعب تحت الأضواء ولديه كل انواع الضغوطات، ولكنه مع ذلك سجل هاتريك ضد فريق أتلتيكو مدريد، وهو من أقوى الأندية في العالم من الجانب الدفاعي.

وأشار كونور إلى ان أسلوب حياة رونالدو مليئ كثيرا بالاحترافية والانضباك والإخلاص خلال مسيرته على ملاعب الكرة.

وأكد كونور على أن رونالدو ملهما بالفعل لكثير من الشباب والأطفال في العالم بسبب ما فعله في كرة القدم.